「5岁柾国 vs 5个柾国」！BTS防弹少年团各个成员的选择和理由都太妙

这道二选一的问题太难啦！可不可以两个都要XD

最近很流行二选一的「Balance Game」，防弹少年团成员在直播的时候也经常玩这个游戏，其中一个必不可少的问题就是：「5岁的柾国和5个柾国，你要选哪一个？ 」



首先是SUGA的回答：「5个柾国的CP值比较高。 」不愧是现实主义者SUGA！



V的选择是：「5岁的柾国（神秘微笑）。 」



RM：「我选现在的柾国，5个柾国！想听到幻想一般的和声。 」



J-Hope：「柾国作为一个人都已经是很有意义的朋友了，所以我选5岁的柾国。 」



总结一下就是：

SUGA：5个柾国（CP值高）

V：5岁柾国（想想都觉得可爱）

RM：5个柾国（想听美妙和声）

J-Hope：5岁柾国（一个柾国就很有意义）



四个人给出的理由都各不相同，但都很有自己的个性耶！有阿米表示：「即使盖上名字都知道分别是谁说的」XD



(图：BIG HIT)

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