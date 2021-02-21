「5岁柾国 vs 5个柾国」！BTS防弹少年团各个成员的选择和理由都太妙

这道二选一的问题太难啦！可不可以两个都要XD
最近很流行二选一的「Balance Game」，防弹少年团成员在直播的时候也经常玩这个游戏，其中一个必不可少的问题就是：「5岁的柾国和5个柾国，你要选哪一个？ 」
首先是SUGA的回答：「5个柾国的CP值比较高。 」不愧是现实主义者SUGA！
December 28, 2020
V的选择是：「5岁的柾国（神秘微笑）。 」
December 30, 2020
August 31, 2018
RM：「我选现在的柾国，5个柾国！想听到幻想一般的和声。 」
January 19, 2021
J-Hope：「柾国作为一个人都已经是很有意义的朋友了，所以我选5岁的柾国。 」
February 17, 2021
总结一下就是：
SUGA：5个柾国（CP值高）
V：5岁柾国（想想都觉得可爱）
RM：5个柾国（想听美妙和声）
J-Hope：5岁柾国（一个柾国就很有意义）
四个人给出的理由都各不相同，但都很有自己的个性耶！有阿米表示：「即使盖上名字都知道分别是谁说的」XD
(图：BIG HIT)
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