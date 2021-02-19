車銀優自謙《女神降臨》演技只得60分！「媽媽故意晚接電話讓大家聽鈴聲是我唱的」

由男團ASTRO成員出身並多次嘗試演戲的車銀優，最近演出《女神降臨》中男主角李修豪，也曾在終演紀念的影片訪談中，謙虛地提到自己在劇中演技大概只有60分而已。

照片:tvN

《女神降臨》描述因外貌不優常被周圍朋友欺負的女生任朱靜（文佳煐飾），透過化妝後變成女神大受歡迎，而她與天生擁有完美外貌的李修豪（車銀優飾）見面後，兩人共享著漫畫的秘密，也進而互相療癒彼此的傷口。車銀優也在拍攝完的訪談中曾提到，圓滿結束很開心，但拍攝期間其實並未感受到觀眾們的反應，所以也會擔心，不過周圍的人都說「做得不錯」。



照片:tvN

車銀優可說是將漫畫角色具體化的最佳人選，從之前的《我的ID是江南美人》到《女神降臨》，雖有壓力但車銀優很歡迎有這麼好的演出機會，當然觀眾們對於他的演技認為是「有進步」的，從《女神降臨》一開始他是冷漠眼神與個性，到遇見朱靜後個性的轉變，讓大家感受到演起來比之前更自然。

不過車銀優只給自己謙虛地打了60分，他表示自己雖然在過去六個月扮演修豪的其間非常努力，希望大家有看到另一面的車銀優，不過還是覺得自己有許多不足之處，所以剩下的分數他希望勉勵自己慢慢彌補起來。

車銀優也稱讚對手文佳煐「佳煐姐姐本身就是朱靜」，演技相當自然，而與對手演員如何培養默契呢？車銀優認為自己並不知道其中的秘訣，不過大家相互能夠在需要的部分自然地交談與排練，就能夠有很棒的合作畫面。其實車銀優與本劇的訴求恰恰相反，《女神降臨》中女主角想掩飾自己天生不足的外貌，車銀優卻是想掩蓋他臉蛋天才的出色外表，讓大家能看到他的另一面。

車銀優演出的三部電視劇中都有機會演唱OST，這次他演唱了甜美的歌曲「Love So Fine」，詮釋修豪與朱靜的甜蜜約會，他還透露媽媽有把手機鈴聲換成是他這首歌曲，結果每次朋友打電話來還故意晚接起來，讓大家聽見兒子唱的歌聲。車銀優也期望自己在新的一年同樣透過歌曲舞台、綜藝以及戲劇跟大家見面。

照片：Fantagio, tvN

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞