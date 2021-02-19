车银优自谦《女神降临》演技只得60分！「妈妈故意晚接电话让大家听铃声是我唱的」

由男团ASTRO成员出身并多次尝试演戏的车银优，最近演出《女神降临》中男主角李修豪，也曾在终演纪念的影片访谈中，谦虚地提到自己在剧中演技大概只有60分而已。

照片:tvN

《女神降临》描述因外貌不优常被周围朋友欺负的女生任朱静（文佳煐饰），透过化妆后变成女神大受欢迎，而她与天生拥有完美外貌的李修豪（车银优饰）见面后，两人共享著漫画的秘密，也进而互相疗愈彼此的伤口。车银优也在拍摄完的访谈中曾提到，圆满结束很开心，但拍摄期间其实并未感受到观众们的反应，所以也会担心，不过周围的人都说「做得不错」。



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车银优可说是将漫画角色具体化的最佳人选，从之前的《我的ID是江南美人》到《女神降临》，虽有压力但车银优很欢迎有这么好的演出机会，当然观众们对於他的演技认为是「有进步」的，从《女神降临》一开始他是冷漠眼神与个性，到遇见朱静后个性的转变，让大家感受到演起来比之前更自然。

不过车银优只给自己谦虚地打了60分，他表示自己虽然在过去六个月扮演修豪的其间非常努力，希望大家有看到另一面的车银优，不过还是觉得自己有许多不足之处，所以剩下的分数他希望勉励自己慢慢弥补起来。

车银优也称赞对手文佳煐「佳煐姐姐本身就是朱静」，演技相当自然，而与对手演员如何培养默契呢？车银优认为自己并不知道其中的秘诀，不过大家相互能够在需要的部分自然地交谈与排练，就能够有很棒的合作画面。其实车银优与本剧的诉求恰恰相反，《女神降临》中女主角想掩饰自己天生不足的外貌，车银优却是想掩盖他脸蛋天才的出色外表，让大家能看到他的另一面。

车银优演出的三部电视剧中都有机会演唱OST，这次他演唱了甜美的歌曲「Love So Fine」，诠释修豪与朱静的甜蜜约会，他还透露妈妈有把手机铃声换成是他这首歌曲，结果每次朋友打电话来还故意晚接起来，让大家听见儿子唱的歌声。车银优也期望自己在新的一年同样透过歌曲舞台、综艺以及戏剧跟大家见面。

照片：Fantagio, tvN

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