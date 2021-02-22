韓女藝人大膽實驗後提醒網友：千萬不要輕易相親IG上的照片

大家是不是都很羡慕，其他女生PO在網上的照片為什麼那麼完美？ 瓜子臉、小蠻腰、巧克力腹肌，為什麼到了自己就變成了大餅臉和水桶腰呢？

一位勇敢的女藝人就揭露了這些照片的「潛規則」，呼籲大家「千萬不要相信」、「千萬不要上當」。 搞笑藝人何敏（音譯）在個人IG上公開了新照，寫道：「INSTAGRAM vs OUTSTAGRAM#3，老公說真的不能相信IG上的照片，哈哈哈哈哈，#不要被同一天同一個人看起來完全不同的照片給騙了，哈哈哈哈。 」 照片裡何敏戴著口罩出現在了健身房裡，身穿運動服的她對鏡自拍，撩起上衣，露出了平坦的小腹，臀部雖然不是特別翹，但也有弧度，身材看上去非常好。



而另一張照片明明是同一個人，卻形象大不同，麒麟臂、大肚腩全都出現了，腦海裡的美女形象瞬間幻滅，哈哈哈哈~



看了照片之後只想說，我們看到的網紅、明星們為什麼身材那麼好？ 可能不是因為你懶或者健身經驗不足，只是你沒找對姿勢，把上半身挺直了，胳膊插在腰上再試試！層層疊的小肚子與馬甲線之間，有時只是「一口氣」的距離。

「圖：IG@ming_kko」

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