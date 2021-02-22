韩女艺人大胆实验后提醒网友：千万不要轻易相亲IG上的照片

大家是不是都很羡慕，其他女生PO在网上的照片为什么那么完美？ 瓜子脸、小蛮腰、巧克力腹肌，为什么到了自己就变成了大饼脸和水桶腰呢？

一位勇敢的女艺人就揭露了这些照片的「潜规则」，呼吁大家「千万不要相信」、「千万不要上当」。 搞笑艺人何敏（音译）在个人IG上公开了新照，写道：「INSTAGRAM vs OUTSTAGRAM#3，老公说真的不能相信IG上的照片，哈哈哈哈哈，#不要被同一天同一个人看起来完全不同的照片给骗了，哈哈哈哈。 」 照片里何敏戴著口罩出现在了健身房里，身穿运动服的她对镜自拍，撩起上衣，露出了平坦的小腹，臀部虽然不是特别翘，但也有弧度，身材看上去非常好。



而另一张照片明明是同一个人，却形象大不同，麒麟臂、大肚腩全都出现了，脑海里的美女形象瞬间幻灭，哈哈哈哈~



看了照片之后只想说，我们看到的网红、明星们为什么身材那么好？ 可能不是因为你懒或者健身经验不足，只是你没找对姿势，把上半身挺直了，胳膊插在腰上再试试！层层叠的小肚子与马甲线之间，有时只是「一口气」的距离。

「图：IG@ming_kko」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究