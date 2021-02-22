孫藝真冰冷口氣，嚇到認識多年的資深經紀人：心臟嚇得砰砰跳

孫藝真，作為三大影后大滿貫（百想賞、青龍賞、大鍾賞）和三大視后大滿貫（KBS、SBS、MBC）的女演員，基本韓國的重量級影視獎項都已經拿了。

從網民們對她的稱呼「孫仙」足以見得，大家對於孫藝真外貌的認可。 而對於她的演技，眾人更是稱：「演技好的演員裡最漂亮的，長得美的演員裡演技最好的」、「以她的長相根本不需要演技，以她的演技又完全不需要長相」。



孫藝真的演技有多精湛呢？ 據說連認識她多年資深老練的經紀人都看不透。 據傳，2010年的某日，MSTEEM娛樂公司的代表金敏淑從接到公司招牌女星孫藝真的電話之後就變得心情沉重，孫藝真當時在電話裡說：「您沒有話對我說嗎？ 今天見一面吧。 」話語中透著冰冷和委屈。 其實金代表的心裡也藏著事情，因為她剛剛結束要和《風之花園》等劇名聲大噪的演員文彩元簽約工作，而這件事還未對孫藝真提及。 而人都有嫉妒心理，難道孫藝真也這樣？ 這個想法一瞬間劃過金代表的腦海。

金代表來到和孫藝真約定的場所，沒想到看到的卻是孫藝真和自己未聯繫的文彩元一起坐著，兩人表情冷漠，氣氛頗為尷尬，金代表下意識覺得「出事了」。 落座後的金代表一心想著要化解這場僵局，沒想到孫藝真和文彩元突然喊了一句「生日快樂」，原來這一切都是孫藝真為金代表準備的生日驚喜，這精湛的演技連認識了她許久的金代表都完美被騙住了。



金代表稱得上是韓國第一代經紀人，是業界的老牌實力派，當年還在讀高二的孫藝真找到她，說自己想演戲，是金代表讓她先以學業為重，並讓她1年之後再來。 金代表傾注了不少心血最終將曾經青澀的孫藝真打造成了當代韓國影視劇圈的女神。

「圖：IG@yejinhand」

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