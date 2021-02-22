孙艺真冰冷口气，吓到认识多年的资深经纪人：心脏吓得砰砰跳

孙艺真，作为三大影后大满贯（百想赏、青龙赏、大钟赏）和三大视后大满贯（KBS、SBS、MBC）的女演员，基本韩国的重量级影视奖项都已经拿了。

从网民们对她的称呼「孙仙」足以见得，大家对於孙艺真外貌的认可。 而对於她的演技，众人更是称：「演技好的演员里最漂亮的，长得美的演员里演技最好的」、「以她的长相根本不需要演技，以她的演技又完全不需要长相」。



孙艺真的演技有多精湛呢？ 据说连认识她多年资深老练的经纪人都看不透。 据传，2010年的某日，MSTEEM娱乐公司的代表金敏淑从接到公司招牌女星孙艺真的电话之后就变得心情沉重，孙艺真当时在电话里说：「您没有话对我说吗？ 今天见一面吧。 」话语中透著冰冷和委屈。 其实金代表的心里也藏著事情，因为她刚刚结束要和《风之花园》等剧名声大噪的演员文彩元签约工作，而这件事还未对孙艺真提及。 而人都有嫉妒心理，难道孙艺真也这样？ 这个想法一瞬间划过金代表的脑海。

金代表来到和孙艺真约定的场所，没想到看到的却是孙艺真和自己未联系的文彩元一起坐著，两人表情冷漠，气氛颇为尴尬，金代表下意识觉得「出事了」。 落座后的金代表一心想著要化解这场僵局，没想到孙艺真和文彩元突然喊了一句「生日快乐」，原来这一切都是孙艺真为金代表准备的生日惊喜，这精湛的演技连认识了她许久的金代表都完美被骗住了。



金代表称得上是韩国第一代经纪人，是业界的老牌实力派，当年还在读高二的孙艺真找到她，说自己想演戏，是金代表让她先以学业为重，并让她1年之后再来。 金代表倾注了不少心血最终将曾经青涩的孙艺真打造成了当代韩国影视剧圈的女神。

「图：IG@yejinhand」

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