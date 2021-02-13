新生代「漫改男」首選男一號，你最愛誰：車銀優、朴叙俊、宋江、路雲

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小編列出最少拍兩部以上「改編自網路漫畫」的成功「漫改男」演員，讓你印象最深刻的是哪幾部作品呢～？這個過年休假可以好好追一下啦！

說到「漫改男」or「撕漫男」你第一個會想到誰呢？這個過年期間想要回顧一下男神們的作品嗎？這幾位都是至少拍過兩部，而且都相當成功的男演員，也是業界首選的 TOP 名單，讓大家好好回顧一下！

【車銀優】

▼2018年JTBC《我的ID是江南美人》中飾演－都炅錫，英俊卻讓人難以接近的完美男。



▼2020年tvN《女神降臨》中飾演－李修豪，神將一切給了這個男人的帥氣學霸。



【朴叙俊】

▼2018年tvN《金秘書為何那樣》中飾演－李英俊，宇宙級自戀的副會長，臉蛋身材都完美又聰明的男人。



▼2020年JTBC《梨泰院Class》中飾演－朴世路，不向惡勢力低頭，從底層爬到餐飲大亨，讓栗子頭爆紅的代表人物。



【宋江】（宋康）

▼2019年Netflix《喜歡的話請響鈴》中飾演－黃宣梧，缺愛的雜誌模特兒，第二季也即將在今年度推出！



▼2020年Netflix《Sweet Home》中飾演－ 車賢秀，從帥氣的宅男變成無敵的男子。XD



▼2021年tvN《像蝴蝶一樣飛》中飾演－蔡祿，年輕帥氣的芭蕾舞男演員，3月22日即將開播的新劇。



【路雲】

▼2019年MBC《意外發現的一天》（偶然發現的一天）中飾演－HARU/一天，從配角變成最帥最萌的男主角。



▼2021年JTBC《前輩那支口紅不要塗》中飾演－蔡賢勝，公司的小鮮肉後輩，現正on檔中。



還有哪一位「漫改男」也是你心中的最愛呢～！？

（圖源：上述各電視台的官方劇照）

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