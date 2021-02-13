新生代「漫改男」首选男一号，你最爱谁：车银优、朴叙俊、宋江、路云

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小编列出最少拍两部以上「改编自网路漫画」的成功「漫改男」演员，让你印象最深刻的是哪几部作品呢～？这个过年休假可以好好追一下啦！

说到「漫改男」or「撕漫男」你第一个会想到谁呢？这个过年期间想要回顾一下男神们的作品吗？这几位都是至少拍过两部，而且都相当成功的男演员，也是业界首选的 TOP 名单，让大家好好回顾一下！

【车银优】

▼2018年JTBC《我的ID是江南美人》中饰演－都炅锡，英俊却让人难以接近的完美男。



▼2020年tvN《女神降临》中饰演－李修豪，神将一切给了这个男人的帅气学霸。



【朴叙俊】

▼2018年tvN《金秘书为何那样》中饰演－李英俊，宇宙级自恋的副会长，脸蛋身材都完美又聪明的男人。



▼2020年JTBC《梨泰院Class》中饰演－朴世路，不向恶势力低头，从底层爬到餐饮大亨，让栗子头爆红的代表人物。



【宋江】（宋康）

▼2019年Netflix《喜欢的话请响铃》中饰演－黄宣梧，缺爱的杂志模特儿，第二季也即将在今年度推出！



▼2020年Netflix《Sweet Home》中饰演－ 车贤秀，从帅气的宅男变成无敌的男子。XD



▼2021年tvN《像蝴蝶一样飞》中饰演－蔡禄，年轻帅气的芭蕾舞男演员，3月22日即将开播的新剧。



【路云】

▼2019年MBC《意外发现的一天》（偶然发现的一天）中饰演－HARU/一天，从配角变成最帅最萌的男主角。



▼2021年JTBC《前辈那支口红不要涂》中饰演－蔡贤胜，公司的小鲜肉后辈，现正on档中。



还有哪一位「漫改男」也是你心中的最爱呢～！？

（图源：上述各电视台的官方剧照）

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