《Run On奔向愛情》秀英終映採訪提及男友鄭敬淏：我總是向浪漫喜劇的前輩提問

小編真的超喜歡《Run On 奔向愛情》裡秀英的角色，演技超棒～，無人可以取代她！！！ 深陷她的魅力之中。

崔秀英在 JTBC 熱門韓劇《Run on 奔向愛情》完結後，接受了終映的採訪，在劇中她飾演擁有超凡魅力的體育經紀公司代表「徐丹雅」，做事講求完美，性格高傲卻又不難親近，讓人猜不透的思維模式，獨特的存在吸引著大家。



（圖源：sooyoungchoi@instagram.com）

與姜泰伍的對手戲也非常吸睛，「霸道女總裁&犬系男友」熱戀的設定，完全不同於以往的韓劇模式，也成為了近期的熱門話題之一。



（圖源：JTBC《Run On奔向愛情》@facebook.official）

劇裡飾演工作狂的她，被很多人問到「工作和愛情，她會怎麼選擇？」她表示：「活在這個世上，關於優先順序總會有所改變，所以不會特別去做區分，愛情和工作，我都竭盡全力地去完成這個使命，為此我也感到相當自豪。」



（圖源：Saram娛樂）

採訪中也提到了現實活中的男友鄭敬淏。她說：「他（鄭敬淏）是非常擅長浪漫愛情喜劇的前輩演員。在我身邊總是有一個可以提問的人，真的是太幸運了。我問了很多問題，對於我的想法也總是得到反饋，得到了許多幫助。」



（圖源：sooyoungchoi / jstar_allallj@instagram.com）

不曉得什麼時候會有機會，看到這對演員情侶合作呢～！？



（封面圖源：Saram娛樂 / jstar_allallj@instagram.com）

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