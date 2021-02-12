《The Penthouse 2》登場人物讓觀眾們看傻了：真的沒有秀蓮！！！ 【有片】又一位收養流浪動物的愛心天使！MAMAMOO Solar介紹新家庭成員「容ki」 aespa成為kpop藝人中首位Givenchy品牌大使

秀蓮在第一季真的死了嗎？ 《The Penthouse 2》的官方演員表讓觀眾們看得心一涼。

《The Penthouse 2》2月19日即將開播，SBS之前就通過官方公開了第2季的官方照，李智雅、金素妍、柳真和嚴基俊、尹鐘焄、奉太奎、申恩慶等 原班人馬集體亮相，雖然李智雅並不是C位，但集體照中有她的身影，也讓觀眾們安下了心，看來秀蓮（李智雅 飾）並沒有死。



▲黃Viu煲劇平台

然而這幾日各大網站上公開的官方演員陣容又讓觀眾們看得心慌慌，原來是演員表中獨缺李智雅，柳真（飾 吳允熙）排在了第一位，也就是說第2季中，吳允熙是絕對的女主角！



▲NATE截圖

看完第一季觀眾們最大的遺憾就是秀蓮的死亡，優雅溫柔的她不是傻白甜，而是雙商在線的白富美，和腹黑邪惡的丈夫周丹泰（嚴基俊 飾）鬥智鬥勇，與小三千瑞珍（金素妍 飾）拼氣場，在和 閨蜜」吳允熙的相處中有愧疚也有私心，是個情緒飽滿的角色，在李智雅的演繹之下更顯立體。 大結局之後觀眾們還預測各種劇情走向，絕大多數人都認為秀蓮是假死，她將在第2季以一個震撼所有人的方式登場！然而出場人物的公開瞬間給大家潑了一盆涼水，竟然沒有李智雅的名字，太難讓人接受了。



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一邊是SBS公開的第2季官方圖，一邊是各大網站更新的登場陣容，觀眾們也迷惑了，我們到底該相信誰，眾人紛紛留言表示：「不要忘了，編劇可是金順玉，沒有她不敢寫的」、「死亡判定還沒出來哦」、「上一次金順玉寫死主角還是在《皇后的品格》中」、「沒有秀蓮的話我就棄劇了」、「秀蓮是我追劇的動力」等。

秀蓮到底會不會回歸，看來只有等《The Penthouse 2》開播了！這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

「圖：NATE截圖、SBS《The Penthouse》」

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