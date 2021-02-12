《The Penthouse 2》登场人物让观众们看傻了：真的没有秀莲！！！ 【有片】又一位收养流浪动物的爱心天使！MAMAMOO Solar介绍新家庭成员「容ki」 aespa成为kpop艺人中首位Givenchy品牌大使

秀莲在第一季真的死了吗？ 《The Penthouse 2》的官方演员表让观众们看得心一凉。

《The Penthouse 2》2月19日即将开播，SBS之前就通过官方公开了第2季的官方照，李智雅、金素妍、柳真和严基俊、尹钟焄、奉太奎、申恩庆等 原班人马集体亮相，虽然李智雅并不是C位，但集体照中有她的身影，也让观众们安下了心，看来秀莲（李智雅 饰）并没有死。



▲黄Viu煲剧平台

然而这几日各大网站上公开的官方演员阵容又让观众们看得心慌慌，原来是演员表中独缺李智雅，柳真（饰 吴允熙）排在了第一位，也就是说第2季中，吴允熙是绝对的女主角！



▲NATE截图

看完第一季观众们最大的遗憾就是秀莲的死亡，优雅温柔的她不是傻白甜，而是双商在线的白富美，和腹黑邪恶的丈夫周丹泰（严基俊 饰）斗智斗勇，与小三千瑞珍（金素妍 饰）拼气场，在和 闺蜜」吴允熙的相处中有愧疚也有私心，是个情绪饱满的角色，在李智雅的演绎之下更显立体。 大结局之后观众们还预测各种剧情走向，绝大多数人都认为秀莲是假死，她将在第2季以一个震撼所有人的方式登场！然而出场人物的公开瞬间给大家泼了一盆凉水，竟然没有李智雅的名字，太难让人接受了。



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一边是SBS公开的第2季官方图，一边是各大网站更新的登场阵容，观众们也迷惑了，我们到底该相信谁，众人纷纷留言表示：「不要忘了，编剧可是金顺玉，没有她不敢写的」、「死亡判定还没出来哦」、「上一次金顺玉写死主角还是在《皇后的品格》中」、「没有秀莲的话我就弃剧了」、「秀莲是我追剧的动力」等。

秀莲到底会不会回归，看来只有等《The Penthouse 2》开播了！这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

「图：NATE截图、SBS《The Penthouse》」

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