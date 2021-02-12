上得了舞台下得了廚房！各個廚藝非凡的料性男偶像，厲害到直接推出料理書！

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這般好手藝根本就能媲美專業的廚師，讓人忍不住也好想嚐嚐看呢！

｜Super Junior 利特

首先就是擁有主持EBS料理節目《最高的料理秘訣》三年半的利特，不只跟著美味不同的老師學習烹飪技巧，還自己親手製作料理書，以及時常會在個人的頻道「이특 LEETEUK」上，跟大家分享不同的料理食譜～

｜EXO D.O.

也是對於廚藝相當厲害，最近剛退伍的D.O.，當時可是擔任炊事兵，負責軍中同仁的伙食，這可是沒有兩把刷子做不來的，真的是不愧歌聲美妙、演技精湛，廚藝又非常完美的帥氣D.O.。

｜神話 ERIC

看過《一日三餐》都知道，ERIC的手藝也是非常有實力，吃過的嘉賓都稱讚有佳，不過就是有一點的缺點，用餐時間需要拉長一點，為了美食就需要等待的XD

｜BTOB 陸星材

曾打敗過兩百位偶像拿下《偶像料理王》第三名的陸星材，完全是靠天賦的他，雖然做菜過程會讓人不懂在幹嘛，但是做出來的料理可是非常的美味，讓人不得不佩服。

｜SEVENTEEN 珉奎

在舞台上展現帥氣魅力，回到宿舍就搖身一變成管飯阿姨，就算成員人數很多，對於他來說輕鬆做一桌佳肴都不是問題，簡簡單單就能顧好大家飢餓的胃呢～

(封圖來源：tvN《一日三餐》、IG@yook_can_do_it)

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