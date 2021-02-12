上得了舞台下得了厨房！各个厨艺非凡的料性男偶像，厉害到直接推出料理书！ 【有片】又一位收养流浪动物的爱心天使！MAMAMOO Solar介绍新家庭成员「容ki」 aespa成为kpop艺人中首位Givenchy品牌大使

这般好手艺根本就能媲美专业的厨师，让人忍不住也好想尝尝看呢！

｜Super Junior 利特

首先就是拥有主持EBS料理节目《最高的料理秘诀》三年半的利特，不只跟著美味不同的老师学习烹饪技巧，还自己亲手制作料理书，以及时常会在个人的频道「이특 LEETEUK」上，跟大家分享不同的料理食谱～

｜EXO D.O.

也是对於厨艺相当厉害，最近刚退伍的D.O.，当时可是担任炊事兵，负责军中同仁的伙食，这可是没有两把刷子做不来的，真的是不愧歌声美妙、演技精湛，厨艺又非常完美的帅气D.O.。

｜神话 ERIC

看过《一日三餐》都知道，ERIC的手艺也是非常有实力，吃过的嘉宾都称赞有佳，不过就是有一点的缺点，用餐时间需要拉长一点，为了美食就需要等待的XD

｜BTOB 陆星材

曾打败过两百位偶像拿下《偶像料理王》第三名的陆星材，完全是靠天赋的他，虽然做菜过程会让人不懂在干嘛，但是做出来的料理可是非常的美味，让人不得不佩服。

｜SEVENTEEN 珉奎

在舞台上展现帅气魅力，回到宿舍就摇身一变成管饭阿姨，就算成员人数很多，对於他来说轻松做一桌佳肴都不是问题，简简单单就能顾好大家饥饿的胃呢～

(封图来源：tvN《一日三餐》、IG@yook_can_do_it)

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