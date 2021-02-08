真情坦言「不想蹭知名度」～金起範退出團體後，出演綜藝反而總是特別小心！

雖然退出SJ之後，曾收到過許多節目的邀約，不過都被起範拒絕了

曾經是男團Super Junior成員的演員金起範，就算退出組合後，跟成員私底下的感情也很不錯，也常常會和希澈商討私事，這次更是在他的個人頻道「양반 김기범 Yangban Kim Ki Bum」，大聊當年的那些往事！

自從2009年出了《SORRY，SORRY》後，起範就漸漸沒有參與團體的音樂活動，然後接著就退出組合，而當時關於退出的傳聞也是非常的多，對於SJ的事情更是感到好奇，因此有許多的節目都想邀請他談談這些故事。

不過起範卻變得越來越謹慎，因為不想自己已經退出組合後，還給人一種利用團體知名度的感覺，不能夠這樣輕易地提到SJ，所以總是會找希澈討論該怎麼做，該怎麼拿捏那個分寸才是最好的。

起範也坦言自己對於歌唱方面真的沒有天份，練習唱歌的時間總是比主唱們還長，但總覺得會拖累大家，所以才做出離開的選擇專心做演員，雖然身為SJ的成員時間很短，不過很盡力的去做了，每次在舞台上都感到非常的幸福，就算無法一起演出，還是會一直為成員們加油！

(圖片來源：YT@양반 김기범 Yangban Kim Ki Bum截圖)

(封圖來源：IG@kimheenim、IG@mub_ik_mik)

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