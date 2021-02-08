真情坦言「不想蹭知名度」～金起范退出团体后，出演综艺反而总是特别小心！

虽然退出SJ之后，曾收到过许多节目的邀约，不过都被起范拒绝了

曾经是男团Super Junior成员的演员金起范，就算退出组合后，跟成员私底下的感情也很不错，也常常会和希澈商讨私事，这次更是在他的个人频道「양반 김기범 Yangban Kim Ki Bum」，大聊当年的那些往事！

自从2009年出了《SORRY，SORRY》后，起范就渐渐没有参与团体的音乐活动，然后接著就退出组合，而当时关於退出的传闻也是非常的多，对於SJ的事情更是感到好奇，因此有许多的节目都想邀请他谈谈这些故事。

不过起范却变得越来越谨慎，因为不想自己已经退出组合后，还给人一种利用团体知名度的感觉，不能够这样轻易地提到SJ，所以总是会找希澈讨论该怎么做，该怎么拿捏那个分寸才是最好的。

起范也坦言自己对於歌唱方面真的没有天份，练习唱歌的时间总是比主唱们还长，但总觉得会拖累大家，所以才做出离开的选择专心做演员，虽然身为SJ的成员时间很短，不过很尽力的去做了，每次在舞台上都感到非常的幸福，就算无法一起演出，还是会一直为成员们加油！

(图片来源：YT@양반 김기범 Yangban Kim Ki Bum截图)

(封图来源：IG@kimheenim、IG@mub_ik_mik)

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