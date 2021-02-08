電影《勝利號》最大的遺憾，網友：這樣強大的特效，可惜沒能在戲院上映

斥資240億的科幻大作《勝利號》已公開上線觀看三天了，大家看完了嗎？

由宋仲基和金泰梨領銜主演的科幻電影《勝利號》，於2021年2月5日在 Netflix 正式上線，在上週末引發熱烈討論。



《勝利號》以未來的2092年為背景，講述清理宇宙垃圾船艦「勝利號」的船員們，發現被宇宙警察通緝且視為＂大規模殺傷性武器＂機器人「桃樂絲」後，捲入了危險交易的故事。



在電影中架構出嶄新龐大的世界觀，以及對環境議題和人性的探討，都相當引人深思，作為韓國首部太空電影，製作團隊斥資240億韓元，投入了8家特效公司和1000多名技術人員打造出超強的視覺效果，都可以看出導演與團隊的野心。



在看電影的過程中，許多精采絕倫的震撼畫面都讓人驚訝之餘，也感嘆因韓國現況不允許的情況下，導致《勝利號》無法在戲院上映，可以說是本片一大憾事。



▼預告中的特效畫面，在看正片時只會感到更加精采！



▼《勝利號》中字製作花絮，由飾演機器人的柳海真作為旁白，也公開了主演的採訪內容：



《勝利號》最終改由 Netflix 獨家放映，輸出全球約190個國家和地區，簽訂了310億韓元的發行合同，確保了70億韓元的收益。



雖然線上觀看已成為了趨勢，但這樣類型的片子，還是在電影院的大螢幕上看，才會感到特別過癮啊～！

（圖源：Netflix《勝利號》海報&劇照&播出截圖）

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