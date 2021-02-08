电影《胜利号》最大的遗憾，网友：这样强大的特效，可惜没能在戏院上映

斥资240亿的科幻大作《胜利号》已公开上线观看三天了，大家看完了吗？

由宋仲基和金泰梨领衔主演的科幻电影《胜利号》，於2021年2月5日在 Netflix 正式上线，在上周末引发热烈讨论。



《胜利号》以未来的2092年为背景，讲述清理宇宙垃圾船舰「胜利号」的船员们，发现被宇宙警察通缉且视为＂大规模杀伤性武器＂机器人「桃乐丝」后，卷入了危险交易的故事。



在电影中架构出崭新庞大的世界观，以及对环境议题和人性的探讨，都相当引人深思，作为韩国首部太空电影，制作团队斥资240亿韩元，投入了8家特效公司和1000多名技术人员打造出超强的视觉效果，都可以看出导演与团队的野心。



在看电影的过程中，许多精采绝伦的震撼画面都让人惊讶之余，也感叹因韩国现况不允许的情况下，导致《胜利号》无法在戏院上映，可以说是本片一大憾事。



▼预告中的特效画面，在看正片时只会感到更加精采！



▼《胜利号》中字制作花絮，由饰演机器人的柳海真作为旁白，也公开了主演的采访内容：



《胜利号》最终改由 Netflix 独家放映，输出全球约190个国家和地区，签订了310亿韩元的发行合同，确保了70亿韩元的收益。



虽然线上观看已成为了趋势，但这样类型的片子，还是在电影院的大萤幕上看，才会感到特别过瘾啊～！

（图源：Netflix《胜利号》海报&剧照&播出截图）

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