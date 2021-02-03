「我的確滿漂亮的」李多熙在《我家的熊孩子》直言與大喇喇動作逗樂全場

李多熙太可愛了啦～，製作組還替她作動圖XD

因《請輸入檢索詞WWW》人氣暴漲的李多熙，和金來沅合作的新劇《L.U.C.A.：The Beginning》已在本週上檔，週日她來到SBS綜藝節目《我家的熊孩子》宣傳（EP.227），直爽的話語與肢體動作逗樂了所有人。

李多熙一登場就被伯母們大讚漂亮，她直接站起來往前替金鍾國母親趙惠善整理衣領的舉動，也被申東燁讚：「不只漂亮，個性還那麼隨合。」朴修弘母親池仁秀也說：「她很坦率純真，我看人很準的。」被美言轟炸的李多熙掩面一直笑。



談到《L.U.C.A.》動作戲，徐章焄誤會李多熙「看起來不擅長運動」，李多熙一邊扭動著身軀回應：「是嗎？我運動神經很好，光看律動就感覺得出來……」扭著扭著自己也笑場。她還突然大動作抓住眼前的灰塵，大喇喇的舉動讓人在驚訝之餘不禁笑出來。



李多熙對於美貌與擅長之事直言不諱：「我的確滿漂亮的，是最近人們會喜歡的外貌……吧？」問她擅長料理嗎，她也說：「對，我很擅長料理。」直爽的回應讓全場充滿笑聲，再度不好意思趴桌大笑。



看李多熙在各種綜藝節目，才知道她幹練美麗的外貌下如此率真，十足反轉魅力啊～！

（圖：friDay影音）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞