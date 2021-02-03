「我的确满漂亮的」李多熙在《我家的熊孩子》直言与大喇喇动作逗乐全场

李多熙太可爱了啦～，制作组还替她作动图XD

因《请输入检索词WWW》人气暴涨的李多熙，和金来沅合作的新剧《L.U.C.A.：The Beginning》已在本周上档，周日她来到SBS综艺节目《我家的熊孩子》宣传（EP.227），直爽的话语与肢体动作逗乐了所有人。

李多熙一登场就被伯母们大赞漂亮，她直接站起来往前替金钟国母亲赵惠善整理衣领的举动，也被申东烨赞：「不只漂亮，个性还那么随合。」朴修弘母亲池仁秀也说：「她很坦率纯真，我看人很准的。」被美言轰炸的李多熙掩面一直笑。



谈到《L.U.C.A.》动作戏，徐章焄误会李多熙「看起来不擅长运动」，李多熙一边扭动著身躯回应：「是吗？我运动神经很好，光看律动就感觉得出来……」扭著扭著自己也笑场。她还突然大动作抓住眼前的灰尘，大喇喇的举动让人在惊讶之余不禁笑出来。



李多熙对於美貌与擅长之事直言不讳：「我的确满漂亮的，是最近人们会喜欢的外貌……吧？」问她擅长料理吗，她也说：「对，我很擅长料理。」直爽的回应让全场充满笑声，再度不好意思趴桌大笑。



看李多熙在各种综艺节目，才知道她干练美丽的外貌下如此率真，十足反转魅力啊～！

（图：friDay影音）

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