2021首爾歌謠大賞獲獎名單！防彈少年團喜奪六冠王

恭喜每一位獲獎藝人！#High1首爾歌謠大賞 #防彈少年團 #BTS #姜丹尼爾 #任英雄

第30屆首爾歌謠大賞在昨晚採用無觀眾形式舉辦，為這一年來積極活躍的音樂人送上榮譽。 其中防彈少年團獲得最佳音源賞、最佳專輯賞、本賞、韓流特別賞、Whosfandom賞以及大賞榮譽，任英雄也獲得人氣賞和Trot賞兩個獎項，姜丹尼爾亦同時斬獲本賞和Fan PD Artist賞。



（圖：Twitter@bts_bighit）

以下為本次首爾歌謠大賞完整獲獎名單：

大賞：防彈少年團

最佳音源賞：防彈少年團

最佳專輯賞：防彈少年團

本賞：TWICE，SEVENTEEN，Stray Kids，姜丹尼爾，TXT，IZ*ONE，ATEEZ，防彈少年團，NU'EST，OH MY GIRL，NCT 127

新人賞：TREASURE，aespa，ENHYPEN

人氣賞：任英雄



（圖：Mulgogi Music）

韓流特別賞：防彈少年團

Whosfandom賞：防彈少年團

Fan PD Artist賞：姜丹尼爾



（圖：Twitter@konnect_danielk）

Trot賞：任英雄

Ballard賞：燦多

OST賞：曹政奭

R&B Hip Hop賞：Jessi

樂團賞：LEENALCHI

最佳Performance賞：（G）I-DLE，THE BOYZ

年度發現賞：ITZY



（封圖：首爾歌謠大賞LOGO，Twitter@bts_bighit、konnect_danielk，IG@ im_hero____）

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