「國民弟弟」要回歸啦！俞承豪有望出演KBS古裝愛情劇《花開時想月》，預計下半年播出！

今日，有電視劇相關人士表示：「俞承豪將作為KBS新劇《花開時想月》（音，꽃 피는 달 생각하고）的主角回歸。」

對此，俞承豪的所屬社回應：「《花開時想月》是收到的出演提案之一，目前正在討論中。」



（圖：Story J Company）

《花開時想月》以朝鮮歷史上最強禁酒令時代為背景，講述禁酒並非萬能的人類愛慾史，是一部浪漫史劇。



俞承豪有望飾演南英（音，남영）一角，擁有帥氣的外貌和儒生的風度，是一名讓當地女子心動不已的美男子，但卻遠離女色與書為友。他有著立身揚名的野心，對於具備成功三要素的優質男南英來說，如果說有什麼遺憾的，就是家族。



（圖：Story J Company）

以童星出道的俞承豪，之後通過《想你》、《Remember-兒子的戰爭》、《君主－假面的主人》、《不是機器人啊》、《福秀回來了》和《Memorist》等劇，多樣的角色展現不同的魅力，時隔一年會以什麼樣的角色回歸，也備受關注。



（圖：KBS《Remember-兒子的戰爭》、MBC《君主－假面的主人》、tvN《Memorist》）



（封面圖：tvN《Memorist》、

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