2021首尔歌谣大赏获奖名单！防弹少年团喜夺六冠王

恭喜每一位获奖艺人！#High1首尔歌谣大赏 #防弹少年团 #BTS #姜丹尼尔 #任英雄

第30届首尔歌谣大赏在昨晚采用无观众形式举办，为这一年来积极活跃的音乐人送上荣誉。 其中防弹少年团获得最佳音源赏、最佳专辑赏、本赏、韩流特别赏、Whosfandom赏以及大赏荣誉，任英雄也获得人气赏和Trot赏两个奖项，姜丹尼尔亦同时斩获本赏和Fan PD Artist赏。



（图：Twitter@bts_bighit）

以下为本次首尔歌谣大赏完整获奖名单：

大赏：防弹少年团

最佳音源赏：防弹少年团

最佳专辑赏：防弹少年团

本赏：TWICE，SEVENTEEN，Stray Kids，姜丹尼尔，TXT，IZ*ONE，ATEEZ，防弹少年团，NU'EST，OH MY GIRL，NCT 127

新人赏：TREASURE，aespa，ENHYPEN

人气赏：任英雄



（图：Mulgogi Music）

韩流特别赏：防弹少年团

Whosfandom赏：防弹少年团

Fan PD Artist赏：姜丹尼尔



（图：Twitter@konnect_danielk）

Trot赏：任英雄

Ballard赏：灿多

OST赏：曹政奭

R&B Hip Hop赏：Jessi

乐团赏：LEENALCHI

最佳Performance赏：（G）I-DLE，THE BOYZ

年度发现赏：ITZY



（封图：首尔歌谣大赏LOGO，Twitter@bts_bighit、konnect_danielk，IG@ im_hero____）

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