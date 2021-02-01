2021首尔歌谣大赏获奖名单！防弹少年团喜夺六冠王

恭喜每一位获奖艺人！#High1首尔歌谣大赏 #防弹少年团 #BTS #姜丹尼尔 #任英雄
第30届首尔歌谣大赏在昨晚采用无观众形式举办，为这一年来积极活跃的音乐人送上荣誉。 其中防弹少年团获得最佳音源赏、最佳专辑赏、本赏、韩流特别赏、Whosfandom赏以及大赏荣誉，任英雄也获得人气赏和Trot赏两个奖项，姜丹尼尔亦同时斩获本赏和Fan PD Artist赏。
（图：Twitter@bts_bighit）
以下为本次首尔歌谣大赏完整获奖名单：
大赏：防弹少年团
最佳音源赏：防弹少年团
最佳专辑赏：防弹少年团
本赏：TWICE，SEVENTEEN，Stray Kids，姜丹尼尔，TXT，IZ*ONE，ATEEZ，防弹少年团，NU'EST，OH MY GIRL，NCT 127
新人赏：TREASURE，aespa，ENHYPEN
韩流特别赏：防弹少年团
Whosfandom赏：防弹少年团
Fan PD Artist赏：姜丹尼尔
（图：Twitter@konnect_danielk）
Trot赏：任英雄
Ballard赏：灿多
OST赏：曹政奭
R&B Hip Hop赏：Jessi
乐团赏：LEENALCHI
最佳Performance赏：（G）I-DLE，THE BOYZ
年度发现赏：ITZY
（封图：首尔歌谣大赏LOGO，Twitter@bts_bighit、konnect_danielk，IG@ im_hero____）
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