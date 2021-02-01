「国民弟弟」要回归啦！俞承豪有望出演KBS古装爱情剧《花开时想月》，预计下半年播出！

今日，有电视剧相关人士表示：「俞承豪将作为KBS新剧《花开时想月》（音，꽃 피는 달 생각하고）的主角回归。」

对此，俞承豪的所属社回应：「《花开时想月》是收到的出演提案之一，目前正在讨论中。」



（图：Story J Company）

《花开时想月》以朝鲜历史上最强禁酒令时代为背景，讲述禁酒并非万能的人类爱欲史，是一部浪漫史剧。



俞承豪有望饰演南英（音，남영）一角，拥有帅气的外貌和儒生的风度，是一名让当地女子心动不已的美男子，但却远离女色与书为友。他有著立身扬名的野心，对於具备成功三要素的优质男南英来说，如果说有什么遗憾的，就是家族。



（图：Story J Company）

以童星出道的俞承豪，之后通过《想你》、《Remember-儿子的战争》、《君主－假面的主人》、《不是机器人啊》、《福秀回来了》和《Memorist》等剧，多样的角色展现不同的魅力，时隔一年会以什么样的角色回归，也备受关注。



（图：KBS《Remember-儿子的战争》、MBC《君主－假面的主人》、tvN《Memorist》）



（封面图：tvN《Memorist》、

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