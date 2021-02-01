[有雷]《愛在大都會》口是心非的女人們！「我也後悔那樣分手」金智媛喝醉離家出走竟在池昌旭家醒來！

《愛在大都會》劇情終於進入高潮，觀眾們正在為深情的池昌旭被莫名分手抱不平的同時，金智媛背後隱藏的心酸故事也開始娓娓道來，這兩位明明天雷勾動地火卻突然喊停的戀情，是否有機會重新來過？

相信在上週劇情中已經漸露曙光，雖然發現了深愛的女朋友用的是「尹善雅」這假名字，加上突如其來的被分手，池昌旭所飾演的朴載元完全有立場大動肝火，不過即便如此還是想要一個解釋，當他發現金智媛所飾演的李恩梧原來是表弟的好友，也聽到了她之前的悲慘情傷故事，更想再與她重新對話。





觀眾們也跟朴載元一樣，滿腹的疑問都希望由李恩梧親口說明，面對這位仍然對她有所期待、沒能忘記她的朴載元，卻依然只是淚眼相對一句話都不說，實在令人鬱悶到不行。此時劇情開始交代了她在釜山遇上男友背叛的現場，同時也丟了剛應徵上的工作，人在雙重打擊下自信心嚴重受損，帶著行李跳上車來到無人認識的海邊，索性換了名字重新生活，似乎也是很合理的。





她也表示自己當時都已經來到與朴載元的約定地點，卻沒有勇氣面對而選擇語音留言分手，對於這個結果自己也在後悔中，那究竟應該如何彌補呢？最後一幕她醒來的地點竟然是朴載元的床上！實在令人太好奇，繼續鎖定每周二與周五晚間推出的《愛在大都會》。



照片：Kakao TV

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