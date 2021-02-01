[有雷]《爱在大都会》口是心非的女人们！「我也后悔那样分手」金智媛喝醉离家出走竟在池昌旭家醒来！

《爱在大都会》剧情终於进入高潮，观众们正在为深情的池昌旭被莫名分手抱不平的同时，金智媛背后隐藏的心酸故事也开始娓娓道来，这两位明明天雷勾动地火却突然喊停的恋情，是否有机会重新来过？

相信在上周剧情中已经渐露曙光，虽然发现了深爱的女朋友用的是「尹善雅」这假名字，加上突如其来的被分手，池昌旭所饰演的朴载元完全有立场大动肝火，不过即便如此还是想要一个解释，当他发现金智媛所饰演的李恩梧原来是表弟的好友，也听到了她之前的悲惨情伤故事，更想再与她重新对话。





观众们也跟朴载元一样，满腹的疑问都希望由李恩梧亲口说明，面对这位仍然对她有所期待、没能忘记她的朴载元，却依然只是泪眼相对一句话都不说，实在令人郁闷到不行。此时剧情开始交代了她在釜山遇上男友背叛的现场，同时也丢了刚应徵上的工作，人在双重打击下自信心严重受损，带著行李跳上车来到无人认识的海边，索性换了名字重新生活，似乎也是很合理的。





她也表示自己当时都已经来到与朴载元的约定地点，却没有勇气面对而选择语音留言分手，对於这个结果自己也在后悔中，那究竟应该如何弥补呢？最后一幕她醒来的地点竟然是朴载元的床上！实在令人太好奇，继续锁定每周二与周五晚间推出的《爱在大都会》。



照片：Kakao TV

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