就算世界變成廢墟，唯一不變的是BTS！《Sisyphus：the myth》朴信惠特別版片頭意義深遠

JTBC 10周年企劃大戲《Sisyphus：the myth》即將於2月17日正式播出，而今日也推出了劇中的女戰士朴信惠的Teaser，站在已成了廢墟的明洞，手機中播放的是BTS的「Sping Day」！

《Sisyphus：the myth》將描述我們的世界中隱藏著一種不明體的存在，想揭開這不明體的天才理工學家韓泰術（曹承佑飾）以及遠道而來保護著他的女戰士姜瑞海（朴信惠飾），兩人將展開一段神秘科幻的旅程。之前公開的畫面中強調著朴信惠的戰士形象，但在這次的預告片中，卻展現了她女性化的一面。



在一片廢墟中，朴信惠在櫥窗上發現了防彈少年團BTS的海報「Bring The Soul」，於是開心地拿起了手機戴好耳機，搜尋了播放清單中的「Spring Day」，影片中傳來大家熟悉的曲調，原來就算世界都變成一片廢墟，唯有BTS的音樂深植人心。而大家也了解「春日」這首歌曲當時製作的背景就相當有意義，紀念著世越號沈船事件所犧牲的生命，也象徵著不放棄希望總會迎來溫暖春日，因此出現在這片頭中也代表著姜瑞海的心情。





從初登場的朴信惠看來，姜瑞海是來自未來的大韓民國，那時的她生活的環境必須戴著防毒面具，而她所踏上的土地看來是座廢墟，從旁邊的碎片中隱約可以判斷這裡就是首爾的購物天堂明洞，瑞海興奮地聽著BTS，甚至也拿出隨身粉餅小鏡子，看看自己的外型。就像一般年輕女孩一樣的笑容以及愛美。在影片的最後她更對鏡頭說著：「生日快樂，姜瑞海。」露出了自信的微笑。





照片：JTBC《Sisyphus：the myth》Teaser截圖

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