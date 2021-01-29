就算世界变成废墟，唯一不变的是BTS！《Sisyphus：the myth》朴信惠特别版片头意义深远

JTBC 10周年企划大戏《Sisyphus：the myth》即将於2月17日正式播出，而今日也推出了剧中的女战士朴信惠的Teaser，站在已成了废墟的明洞，手机中播放的是BTS的「Sping Day」！

《Sisyphus：the myth》将描述我们的世界中隐藏著一种不明体的存在，想揭开这不明体的天才理工学家韩泰术（曹承佑饰）以及远道而来保护著他的女战士姜瑞海（朴信惠饰），两人将展开一段神秘科幻的旅程。之前公开的画面中强调著朴信惠的战士形象，但在这次的预告片中，却展现了她女性化的一面。



在一片废墟中，朴信惠在橱窗上发现了防弹少年团BTS的海报「Bring The Soul」，於是开心地拿起了手机戴好耳机，搜寻了播放清单中的「Spring Day」，影片中传来大家熟悉的曲调，原来就算世界都变成一片废墟，唯有BTS的音乐深植人心。而大家也了解「春日」这首歌曲当时制作的背景就相当有意义，纪念著世越号沈船事件所牺牲的生命，也象徵著不放弃希望总会迎来温暖春日，因此出现在这片头中也代表著姜瑞海的心情。





从初登场的朴信惠看来，姜瑞海是来自未来的大韩民国，那时的她生活的环境必须戴著防毒面具，而她所踏上的土地看来是座废墟，从旁边的碎片中隐约可以判断这里就是首尔的购物天堂明洞，瑞海兴奋地听著BTS，甚至也拿出随身粉饼小镜子，看看自己的外型。就像一般年轻女孩一样的笑容以及爱美。在影片的最后她更对镜头说著：「生日快乐，姜瑞海。」露出了自信的微笑。





照片：JTBC《Sisyphus：the myth》Teaser截图

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