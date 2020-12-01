超華麗陣容！影帝李政宰、朴敘俊、柳演錫等人，都將以頒獎人出席「2020 MAMA」！

今年的MAMA典禮，連受邀頒獎的嘉賓們也非常強大呢～

2020MAMA每年除了有眾多知名的偶像團體參與外，也會邀請許多高人氣的演員擔任頒獎嘉賓，即將於下周舉辦的典禮中，就邀請了影帝李政宰、朴敘俊、嚴正化、李多熙、姜漢娜、高甫潔、金知碩、裴正南、李相燁等人，可說是非常精彩的陣容！

而最近也累積許多知名度的新人演員們，包含演出《雖然是精神病但沒關係》的朴珪瑛、《重回18歲》的李到晛、《青春紀錄》的邊佑錫等人，因為作品而被大眾留下深刻印象與喜愛的新銳們，也將會出席頒獎典禮。







當然還有包含演員柳演錫、鄭敬淏、孔明、田美都、尹博、楊慶元、李侑菲等人，也會做為頒獎嘉賓出席，而這次的主持人依舊是宋仲基！





已經是第12次舉辦的《Mnet Asian Music Awards》，每年都會希望以創新的舞台設計理念，帶給全世界的粉絲，最精彩、華麗的音樂舞台，也讓藝人們留下深刻的回憶，期盼今年的MAMA會有什麼樣的演出～

(圖片或影片來源：IG@bn_sj2013、IG@yoo_yeonseok、IG@lavieenbluu、IG@ldh_sky

、IG@byeonwooseok)

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