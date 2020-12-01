超华丽阵容！影帝李政宰、朴叙俊、柳演锡等人，都将以颁奖人出席「2020 MAMA」！

今年的MAMA典礼，连受邀颁奖的嘉宾们也非常强大呢～

2020MAMA每年除了有众多知名的偶像团体参与外，也会邀请许多高人气的演员担任颁奖嘉宾，即将於下周举办的典礼中，就邀请了影帝李政宰、朴叙俊、严正化、李多熙、姜汉娜、高甫洁、金知硕、裴正南、李相烨等人，可说是非常精彩的阵容！

而最近也累积许多知名度的新人演员们，包含演出《虽然是精神病但没关系》的朴圭瑛、《重回18岁》的李到晛、《青春纪录》的边佑锡等人，因为作品而被大众留下深刻印象与喜爱的新锐们，也将会出席颁奖典礼。







当然还有包含演员柳演锡、郑敬淏、孔明、田美都、尹博、杨庆元、李侑菲等人，也会做为颁奖嘉宾出席，而这次的主持人依旧是宋仲基！





已经是第12次举办的《Mnet Asian Music Awards》，每年都会希望以创新的舞台设计理念，带给全世界的粉丝，最精彩、华丽的音乐舞台，也让艺人们留下深刻的回忆，期盼今年的MAMA会有什么样的演出～

(图片或影片来源：IG@bn_sj2013、IG@yoo_yeonseok、IG@lavieenbluu、IG@ldh_sky

、IG@byeonwooseok)

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