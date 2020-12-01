「男一是女主的男二是大家的！」南道山VS韓志平，如果我是徐達美的話...

說金宣虎是史上最具人氣的男二也不為過，火爆度竟然超過了男一南柱赫。

最近韓國NAVER網站進行了和電視劇《Start-Up》相關的人氣投票，「如果我是達美的話，南道山VS韓志平會選誰？ 」劇中，男主角南道山（南柱赫 飾）、男二韓志平（金宣虎 飾）和女主角徐達美（秀 飾智）形成了一段三角戀。 雖然「南道山」和「韓志平」都是魅力滿點的角色，但不少觀眾更偏愛韓志平，從投票結果來看，「韓志平」的投票率為81%，碾壓了「南道山」的18%，是對方的4倍。 果然應驗了那句「男一是女主的，男二是大家的」老話。



觀眾們為何如此沉迷於「韓志平」呢？ 除了金宣虎的顏值、演技加分之外，最主要的還是人設背後的故事。 電視劇從一開始就鋪墊了韓志平和徐達美的緣分。 韓志平藉南道山的名字給因為父母離異的徐達美寫信，對達美來說，南道山的信是她那段煎熬的時間裡最大的慰藉。 南道山又因為韓志平的信迅速拉近了和徐達美的距離，產生了愛情。而韓志平其實也一直默默喜歡著徐達美，為他人做嫁衣的人設讓觀眾們看得十分心疼。



2020年下半年「大勢演員」一定是金宣虎。 11月29日韓國企業評判研究所發表的結果顯示，金宣虎在2020年11月電視劇演員品牌評判中也佔據了第一位。 《Start-Up》離結束僅剩一周，大眾對他下一部作品的關心也非常火熱，他很早就確定出演2021年1月開幕的話劇《冰》。

「圖：NAVER截圖、《Start-Up》、SALT」

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