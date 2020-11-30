《玩什麼好呢》劉在錫新角色公開：H&H心意宅配服務公司代表劉芳！

MBC綜藝節目《玩什麼好呢》中又有新企畫！H&H株式會社的代表劉芳（劉在錫）開業僅一日就決定招募新職員，新進員工擔任「心意宅配人」的金鍾Bell（金鍾旼）以及大北坤（Defconn），將為更多委託人傳遞心意。





28日播出的MBC綜藝節目《玩什麼好呢》繼退貨遠征隊後又推出新企畫，H&H（Heart and Heart）公司代表劉芳表示：「因最近正要防治疫情擴散，為了多想傳達自己心意的委託人們製作特別的企劃，也招募了兩位前來幫助我的「心意宅配人」加入本社。」劉芳代表更表示是他的得意住手，於是立即看到了穿著像是飯店門口服務生的金鍾Bell以及朝鮮儒生造型的大北坤兩位。



官方IG上所公開的照片中可看出他們的特殊造型，更聽說大北坤因為上周節目中播出的「泡菜配送服務」後，為得知觀眾們的反應而造訪了劉在錫的線上粉絲論壇以及其他各大社群網站，令大家覺得相當搞笑。代表劉芳在正式開啟「心意宅配人」的業務之前試著展開了薪資協商，大北坤更因自己被錄取而難掩興奮心情，甚至表示願意「每件僅收取50韓元報酬」，令代表劉芳樂不可支。



而自曝在前一工作因為薪資協商時失誤而後悔不已的金鍾Bell，本次則提出了令大家大吃一驚的協商方案，並表白了超過3個月以來演出本節目《玩什麼好呢》的感想及對本節目的喜愛。而H&H公司所提供的心意宅配服務，在加入兩位生力軍後，也在節目中揭開神秘面紗。



照片：《玩什麼好呢》ig

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