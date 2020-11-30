《玩什么好呢》刘在锡新角色公开：H&H心意宅配服务公司代表刘芳！

MBC综艺节目《玩什么好呢》中又有新企画！H&H株式会社的代表刘芳（刘在锡）开业仅一日就决定招募新职员，新进员工担任「心意宅配人」的金钟Bell（金钟旼）以及大北坤（Defconn），将为更多委托人传递心意。





28日播出的MBC综艺节目《玩什么好呢》继退货远征队后又推出新企画，H&H（Heart and Heart）公司代表刘芳表示：「因最近正要防治疫情扩散，为了多想传达自己心意的委托人们制作特别的企划，也招募了两位前来帮助我的「心意宅配人」加入本社。」刘芳代表更表示是他的得意住手，於是立即看到了穿著像是饭店门口服务生的金钟Bell以及朝鲜儒生造型的大北坤两位。



官方IG上所公开的照片中可看出他们的特殊造型，更听说大北坤因为上周节目中播出的「泡菜配送服务」后，为得知观众们的反应而造访了刘在锡的线上粉丝论坛以及其他各大社群网站，令大家觉得相当搞笑。代表刘芳在正式开启「心意宅配人」的业务之前试著展开了薪资协商，大北坤更因自己被录取而难掩兴奋心情，甚至表示愿意「每件仅收取50韩元报酬」，令代表刘芳乐不可支。



而自曝在前一工作因为薪资协商时失误而后悔不已的金钟Bell，本次则提出了令大家大吃一惊的协商方案，并表白了超过3个月以来演出本节目《玩什么好呢》的感想及对本节目的喜爱。而H&H公司所提供的心意宅配服务，在加入两位生力军后，也在节目中揭开神秘面纱。



照片：《玩什么好呢》ig

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