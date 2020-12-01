「男一是女主的男二是大家的！」南道山VS韩志平，如果我是徐达美的话...

说金宣虎是史上最具人气的男二也不为过，火爆度竟然超过了男一南柱赫。

最近韩国NAVER网站进行了和电视剧《Start-Up》相关的人气投票，「如果我是达美的话，南道山VS韩志平会选谁？ 」剧中，男主角南道山（南柱赫 饰）、男二韩志平（金宣虎 饰）和女主角徐达美（秀 饰智）形成了一段三角恋。 虽然「南道山」和「韩志平」都是魅力满点的角色，但不少观众更偏爱韩志平，从投票结果来看，「韩志平」的投票率为81%，碾压了「南道山」的18%，是对方的4倍。 果然应验了那句「男一是女主的，男二是大家的」老话。



观众们为何如此沉迷於「韩志平」呢？ 除了金宣虎的颜值、演技加分之外，最主要的还是人设背后的故事。 电视剧从一开始就铺垫了韩志平和徐达美的缘分。 韩志平藉南道山的名字给因为父母离异的徐达美写信，对达美来说，南道山的信是她那段煎熬的时间里最大的慰藉。 南道山又因为韩志平的信迅速拉近了和徐达美的距离，产生了爱情。而韩志平其实也一直默默喜欢著徐达美，为他人做嫁衣的人设让观众们看得十分心疼。



2020年下半年「大势演员」一定是金宣虎。 11月29日韩国企业评判研究所发表的结果显示，金宣虎在2020年11月电视剧演员品牌评判中也占据了第一位。 《Start-Up》离结束仅剩一周，大众对他下一部作品的关心也非常火热，他很早就确定出演2021年1月开幕的话剧《冰》。

「图：NAVER截图、《Start-Up》、SALT」

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