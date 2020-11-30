傳將從《兩天一夜》下車？金宣虎：「看到粉絲留言又哭了…我會拼命堅持到最後！」

最近在電視劇《Start Up》中表現亮眼的演員金宣虎，許多人也因為他的關係開始觀賞他固定演出的實境綜藝長壽節目《兩天一夜》，不過最近在節目中卻傳出他將下車？本人也在節目中直接回應了。

11月29日播出的KBS 2TV《兩天一夜》第四季，金宣虎也對於外傳他即將從節目下車的傳聞親自做出回應。當日成員們提及金宣虎最近在電視劇《Start Up》中人氣超旺，以及他的SNS訂閱人數大幅劇增飆破240萬人，儼然成為大勢演員。金宣虎本人則是非常謙虛的歸功於這部電視劇中有許多大牌韓流明星，甚至大家在幾周前的《兩天一夜》中也曾看過金宣虎因心中煩惱而落淚。（延伸閱讀：《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破）



提到那次金宣虎突然在節目中落淚，成員DinDin特別提到：「說真的那是在電視劇播出之前就拍攝的節目，現在不知道他會畫什麼呢？」演員延政勳也說：「圖畫應該變得不一樣了吧。」大家都一起捉弄著金宣虎，此時金宣虎也不甘示弱，對於一直以來為他加油的粉絲們喊話：「各位，別擔心那一次我流淚的事，感謝許多人也一直安慰我，每一則留言我都讀了，真心感謝大家，看到那些我又哭了…」金宣虎表達對粉絲們的感謝。



金宣虎說：「現在不哭了，不過影片播出前一直有人叫我不要下車，說一切都很不錯別有下車的想法這樣…」提到了他被傳出要從節目下車一說法，原來是粉絲們擔心金宣虎工作量遽增可能太累，或許有可能會從《兩天一夜》節目下車。成員們也不斷逼問：「這感覺是在給大家做心理準備嗎？」金宣虎趕緊反駁大喊：「我比這些人來得都更久，我會拼命堅持，在這裡撐到最後。」看起來粉絲們可以先不用擔心了喔！



照片：《兩天一夜》截圖, tvN

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