[有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

最近因演出《Start-Up》中的男二而備受矚目的演員金宣虎，近日也參加KBS2綜藝節目《兩天一夜4》，與其他成員們一起進行了以畫圖來解析內心世界的環節「認識你自己」，金宣虎聽了專家解析後，竟直接淚灑現場。
當天邀請心理專家來解析其他成員與金宣虎的圖畫，輪到金宣虎時老師說：「金宣虎的圖畫重點就是看煙囪。大家都沒有看到的煙囪他卻畫出來了，而且還有煙冉冉上升，這說明了他內心的糾結，這跟外界的爭吵無關，而是他內心對於自己的糾結矛盾。觀察金宣虎構圖打草稿時一開始畫的就是山峰，山峰代表的即是他必須去解決的問題（兩座），面臨的問題雖大但本人卻醉心其中。」
金宣虎聽了頻頻點頭，老師繼續分析：「接下來他原想畫一條河道，不過改畫成一條道路，但這幅畫任何人看了還是覺得有水，不覺得是道路。水靜靜地流淌著，就說明了他內心無意識的動機，自己內心中有很多個自我。」老師補充著。
「不過改換為道路，道路是固定不是流動的，道路象徵的就是現實，自己在內心自己思考著以及對自己說話，現在狀況突然要你必須這麼做，放棄內心那條路。也許金宣虎的煩惱是本質上的煩惱，也是現在在場六位成員中煩惱最多的一個人。」
聽到老師說的，金宣虎自己也說：「的確有這樣的煩惱，似乎這也不是那也不是。現在正在做的是什麼？自己也不斷思考著。其實現在正強忍著淚水所以半句話也聽不進去。」但老師接著鼓勵他：「其實你的自我是很強的。」要他相信自己。金宣虎接著站了起來，拉著後面的窗戶說：「這窗戶能打開嗎？」因為感覺流淚而身體發熱了起來，也拿了面紙擦去眼角淚水，成員們更獻上了溫暖擁抱，相信演出了《Start-Up》金宣虎的努力已經漸漸被看見，以後走上花路吧！
照片：KBS 2TV《兩天一夜》截圖
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