《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

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Christell Siew





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