传将从《两天一夜》下车？金宣虎：「看到粉丝留言又哭了…我会拼命坚持到最后！」

最近在电视剧《Start Up》中表现亮眼的演员金宣虎，许多人也因为他的关系开始观赏他固定演出的实境综艺长寿节目《两天一夜》，不过最近在节目中却传出他将下车？本人也在节目中直接回应了。

11月29日播出的KBS 2TV《两天一夜》第四季，金宣虎也对於外传他即将从节目下车的传闻亲自做出回应。当日成员们提及金宣虎最近在电视剧《Start Up》中人气超旺，以及他的SNS订阅人数大幅剧增飙破240万人，俨然成为大势演员。金宣虎本人则是非常谦虚的归功於这部电视剧中有许多大牌韩流明星，甚至大家在几周前的《两天一夜》中也曾看过金宣虎因心中烦恼而落泪。（延伸阅读：《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破）



提到那次金宣虎突然在节目中落泪，成员DinDin特别提到：「说真的那是在电视剧播出之前就拍摄的节目，现在不知道他会画什么呢？」演员延政勋也说：「图画应该变得不一样了吧。」大家都一起捉弄著金宣虎，此时金宣虎也不甘示弱，对於一直以来为他加油的粉丝们喊话：「各位，别担心那一次我流泪的事，感谢许多人也一直安慰我，每一则留言我都读了，真心感谢大家，看到那些我又哭了…」金宣虎表达对粉丝们的感谢。



金宣虎说：「现在不哭了，不过影片播出前一直有人叫我不要下车，说一切都很不错别有下车的想法这样…」提到了他被传出要从节目下车一说法，原来是粉丝们担心金宣虎工作量遽增可能太累，或许有可能会从《两天一夜》节目下车。成员们也不断逼问：「这感觉是在给大家做心理准备吗？」金宣虎赶紧反驳大喊：「我比这些人来得都更久，我会拼命坚持，在这里撑到最后。」看起来粉丝们可以先不用担心了喔！



照片：《两天一夜》截图, tvN

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