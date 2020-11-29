參加《SSK》預賽就被淘汰！出道後卻更紅的偶像們，當年柾國的畫面還全被剪輯掉！

當年居然因為太緊張都沒好好展現出實力，就直接被淘汰了QQ

不少人會選擇透過選秀節目爭取出道的機會，不過冠軍只有一個，多少人是預賽還沒通過就被刷下來，之前相當有名的《Super Star K》，就有許多知名的歌手都有參加過，而也有些偶像雖然很快就被淘汰，但是之後出道也是非常紅！

｜秀智

中學三年級曾經參加過《SSK1》的光州預賽，亮麗的外貌加上穩定的歌唱實力，原本通過與賽的他，卻在休息時遇到JYP的星探，因此放棄決賽選拔，改為參加JYP的試鏡，後來就順利地以Miss A出道，現在則是把重心放在演戲上。

｜BTS防彈少年團 柾國

BTS的忙內柾國當初也參加過《SSK3》的預賽，但是當時才15歲的他，全程都很緊張放不開，找不到鏡頭，所以後來片段就沒有播出，不過非常有實力的他，還是收到7家經紀公司的名片，後來因為非常喜歡大哥RM帥氣的模樣，而選擇了現在的公司，成為防彈少年團出道！

｜WINNER MINO＆Block B P.O

現在活耀於綜藝節目《新西遊記》的MINO＆P.O，大家都知道他們是多年的摯友，其實當初兩人也曾錄製過參加《SSK3》的影片，雖然沒有獲得好成績，但是後來也都各自以WINNER 、Block B的身分出道，一起互相扶持，支持各自音樂的夢想～

(圖片或影片來源：網路、《Super Star K》)

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