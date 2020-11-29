参加《SSK》预赛就被淘汰！出道后却更红的偶像们，当年柾国的画面还全被剪辑掉！

当年居然因为太紧张都没好好展现出实力，就直接被淘汰了QQ

不少人会选择透过选秀节目争取出道的机会，不过冠军只有一个，多少人是预赛还没通过就被刷下来，之前相当有名的《Super Star K》，就有许多知名的歌手都有参加过，而也有些偶像虽然很快就被淘汰，但是之后出道也是非常红！

｜秀智

中学三年级曾经参加过《SSK1》的光州预赛，亮丽的外貌加上稳定的歌唱实力，原本通过与赛的他，却在休息时遇到JYP的星探，因此放弃决赛选拔，改为参加JYP的试镜，后来就顺利地以Miss A出道，现在则是把重心放在演戏上。

｜BTS防弹少年团 柾国

BTS的忙内柾国当初也参加过《SSK3》的预赛，但是当时才15岁的他，全程都很紧张放不开，找不到镜头，所以后来片段就没有播出，不过非常有实力的他，还是收到7家经纪公司的名片，后来因为非常喜欢大哥RM帅气的模样，而选择了现在的公司，成为防弹少年团出道！

｜WINNER MINO＆Block B P.O

现在活耀於综艺节目《新西游记》的MINO＆P.O，大家都知道他们是多年的挚友，其实当初两人也曾录制过参加《SSK3》的影片，虽然没有获得好成绩，但是后来也都各自以WINNER 、Block B的身分出道，一起互相扶持，支持各自音乐的梦想～

(图片或影片来源：网路、《Super Star K》)

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