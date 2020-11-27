《哲仁王后》新預告：崔振赫變申惠善超崩潰，還要和夫君金正賢共度春宵

「明天是我們圓房的日子，我們的初夜」……XDDD

tvN新電視劇《哲仁王后》為史劇與喜劇結合，元素包含穿越、男變女與宮鬥，目前發布了新一支預告，情節與台詞再度引發噴笑。

大韓民國青瓦臺廚師「張奉煥」（崔振赫特別演出）因意外而靈魂出竅，轉眼就成了朝鮮時代中殿娘娘「金昭榮」（申惠善 飾）。預告中可見張奉煥發現自己容貌、聲音和體態全變了，成了貨真價實的女人，崩潰大喊：「我的（那個）在哪裡？你們到底對我做了什麼？」還不停把自己埋進水裡、奔跑跳躍，一心只想回到現代。（編按：不禁聯想《隧道》崔振赫也是一直跑一直跑……）



更崩潰的是，他竟然要和夫君，也就是現任君王哲宗（金正賢 飾）共度春宵！就算辯解：「我其實是男人」、「我的取向不是男人」都沒有用，中殿只好在圓房當晚（哲宗強調是「我們的初夜」）主動玩遊戲轉移哲宗注意力，讓哲宗無奈道：「本來很期待今晚的……」



究竟這兩位櫥窗夫婦（表面夫婦）的感情會如何發展下去？張奉煥的朝鮮生存記還會有什麼爆笑場面？tvN《哲仁王后》將於12月12日晚間9點開播。



▼〈[預告]「 初夜」申惠善，向金正賢衝擊告白？！ 「我其實是男人！」〉



（圖：tvN、OCN《隧道》截圖）

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