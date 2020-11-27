《哲仁王后》新预告：崔振赫变申惠善超崩溃，还要和夫君金正贤共度春宵

「明天是我们圆房的日子，我们的初夜」……XDDD

tvN新电视剧《哲仁王后》为史剧与喜剧结合，元素包含穿越、男变女与宫斗，目前发布了新一支预告，情节与台词再度引发喷笑。

大韩民国青瓦台厨师「张奉焕」（崔振赫特别演出）因意外而灵魂出窍，转眼就成了朝鲜时代中殿娘娘「金昭荣」（申惠善 饰）。预告中可见张奉焕发现自己容貌、声音和体态全变了，成了货真价实的女人，崩溃大喊：「我的（那个）在哪里？你们到底对我做了什么？」还不停把自己埋进水里、奔跑跳跃，一心只想回到现代。（编按：不禁联想《隧道》崔振赫也是一直跑一直跑……）



更崩溃的是，他竟然要和夫君，也就是现任君王哲宗（金正贤 饰）共度春宵！就算辩解：「我其实是男人」、「我的取向不是男人」都没有用，中殿只好在圆房当晚（哲宗强调是「我们的初夜」）主动玩游戏转移哲宗注意力，让哲宗无奈道：「本来很期待今晚的……」



究竟这两位橱窗夫妇（表面夫妇）的感情会如何发展下去？张奉焕的朝鲜生存记还会有什么爆笑场面？tvN《哲仁王后》将於12月12日晚间9点开播。



▼〈[预告]「 初夜」申惠善，向金正贤冲击告白？！ 「我其实是男人！」〉



（图：tvN、OCN《隧道》截图）

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