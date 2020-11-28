組合的門面擔當！專屬『SM相』經典美男＆美女，從SJ、少女時代到aespa都是！

仔細一看真的不難看出師出同門，都是SM喜歡的面貌呢～

1995年所成立的經紀公司SM娛樂，不只是許多引領K-POP的三巨頭之一，旗下更是擁有許多的偶像團體，除了實力是基本外，外貌更是非常的出眾，更是歸類成經典美貌的『SM相』，就一起來看看有那些門面擔當吧！

｜Super Junior 始源

2005年從SJ出道的始源，從以前到現在顏值都未改變，深邃的五官也曾被說過很像師兄安七炫，出道15年來一直都是門面擔當的角色，隨了年紀增長也是越來越成熟、有魅力～

｜少女時代 潤娥

以美麗的外貌成為少女時代中心的潤娥，出道初期就非常受到大家注目，連整型專家都認同他擁有黃金比例的臉蛋，是個標準的美人胚子，加上歌唱以及舞蹈的實力，不愛上他都難吧！

｜SHINee 珉豪

同樣也是組合中心的珉豪，雕塑般的帥氣外表，也是呈現了漫畫中男主角的模樣，挺拔的身材搭配上出色的運動神經，就是一個非常完美的人。

｜EXO SUHO

2012年以EXO出道的SUHO，完美比例的五官，加上正直、有禮貌的暖男形象，根本就是標準的「媽朋兒」，清澈的嗓音更是加分，如此優秀的美貌認證！

｜NCT 泰容

出道前以「SM Rookies」公開生份的泰容，特別出眾的臉蛋，立刻吸引了不少人的視線，出道到現在無論是怎樣的服裝、髮型的設定，都能夠完美的消化，融合展現出屬於自己的風格。

｜aespa Karina

最後就是今年剛出道的新女團aespa，還曾出演過泰民《WANT》MV的Karina，也是一出現就讓人難以忘記的美貌，歌唱以及舞蹈實力也是非常有才華，相信之後也會累積不少人氣！

(圖片或影片來源：ARENA、IG@yoona__lim、IG@shinee、IG@imjuncotton、IG@nct127、IG@aespa_official)

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