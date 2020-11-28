组合的门面担当！专属『SM相』经典美男＆美女，从SJ、少女时代到aespa都是！

仔细一看真的不难看出师出同门，都是SM喜欢的面貌呢～

1995年所成立的经纪公司SM娱乐，不只是许多引领K-POP的三巨头之一，旗下更是拥有许多的偶像团体，除了实力是基本外，外貌更是非常的出众，更是归类成经典美貌的『SM相』，就一起来看看有那些门面担当吧！

｜Super Junior 始源

2005年从SJ出道的始源，从以前到现在颜值都未改变，深邃的五官也曾被说过很像师兄安七炫，出道15年来一直都是门面担当的角色，随了年纪增长也是越来越成熟、有魅力～

｜少女时代 润娥

以美丽的外貌成为少女时代中心的润娥，出道初期就非常受到大家注目，连整型专家都认同他拥有黄金比例的脸蛋，是个标准的美人胚子，加上歌唱以及舞蹈的实力，不爱上他都难吧！

｜SHINee 珉豪

同样也是组合中心的珉豪，雕塑般的帅气外表，也是呈现了漫画中男主角的模样，挺拔的身材搭配上出色的运动神经，就是一个非常完美的人。

｜EXO SUHO

2012年以EXO出道的SUHO，完美比例的五官，加上正直、有礼貌的暖男形象，根本就是标准的「妈朋儿」，清澈的嗓音更是加分，如此优秀的美貌认证！

｜NCT 泰容

出道前以「SM Rookies」公开生份的泰容，特别出众的脸蛋，立刻吸引了不少人的视线，出道到现在无论是怎样的服装、发型的设定，都能够完美的消化，融合展现出属於自己的风格。

｜aespa Karina

最后就是今年刚出道的新女团aespa，还曾出演过泰民《WANT》MV的Karina，也是一出现就让人难以忘记的美貌，歌唱以及舞蹈实力也是非常有才华，相信之后也会累积不少人气！

(图片或影片来源：ARENA、IG@yoona__lim、IG@shinee、IG@imjuncotton、IG@nct127、IG@aespa_official)

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