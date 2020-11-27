人氣投票出爐！《2020 APAN MUSIC AWARDS》獲獎名單，姜丹尼爾獲得雙冠王！

本來月底要舉辦的音樂典禮，也因為疫情的關係而受到延期QQ

第一屆綜合音樂頒獎典禮《2020 APAN MUSIC AWARDS》，人氣的投票日期至26號截止，再加上今年的唱片和音源成績，以及評委們的分數，選出了最閃耀TOP10的藝人，包含姜丹尼爾、THE BOYZ、MONSTA X、防彈少年團、Seventeen、IZ*ONE、任英雄、GOT7、NCT 127、TWICE。





還有由粉絲親自投票選出的幾個獎項，像是「最佳偶像」是NCT U，「最佳表演」是姜丹尼爾，「最佳MV」是BLACKPINK，「最佳才華」是GOT7 JB獲得！





以上由全球粉絲共同選出來的十大優秀藝人及特別人氣獎，也都將為《2020 APAN MUSIC AWARDS》增添更加精采的舞台，帶來什麼樣的音樂表演讓人期待。

不過也因為疫情狀況升級，所以原定28、29兩日的頒獎典禮，將會先暫時延後，先以大眾與藝人的安全健康為第一，日後調整確定日期後會再公布～

(圖片或影片來源：IG@daniel.k.here、IG@official_monsta_x、SWING娛樂、IG@got7.with.igot7、典禮官方)

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