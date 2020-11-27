人气投票出炉！《2020 APAN MUSIC AWARDS》获奖名单，姜丹尼尔获得双冠王！

本来月底要举办的音乐典礼，也因为疫情的关系而受到延期QQ

第一届综合音乐颁奖典礼《2020 APAN MUSIC AWARDS》，人气的投票日期至26号截止，再加上今年的唱片和音源成绩，以及评委们的分数，选出了最闪耀TOP10的艺人，包含姜丹尼尔、THE BOYZ、MONSTA X、防弹少年团、Seventeen、IZ*ONE、任英雄、GOT7、NCT 127、TWICE。





还有由粉丝亲自投票选出的几个奖项，像是「最佳偶像」是NCT U，「最佳表演」是姜丹尼尔，「最佳MV」是BLACKPINK，「最佳才华」是GOT7 JB获得！





以上由全球粉丝共同选出来的十大优秀艺人及特别人气奖，也都将为《2020 APAN MUSIC AWARDS》增添更加精采的舞台，带来什么样的音乐表演让人期待。

不过也因为疫情状况升级，所以原定28、29两日的颁奖典礼，将会先暂时延后，先以大众与艺人的安全健康为第一，日后调整确定日期后会再公布～

(图片或影片来源：IG@daniel.k.here、IG@official_monsta_x、SWING娱乐、IG@got7.with.igot7、典礼官方)

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