今年韓劇裡那些讓人心動的CP們：每一對都是滿滿的回憶啊♥

養眼的帥哥美女一直都是韓劇的標配，今年的韓劇中哪對CP深得你意呢?

《境遇之數》辛睿恩&邕聖祐



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《梨泰院CLASS》金多美&朴敘俊



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《我的全像情人》高聖熙&尹賢敏



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《浪漫醫生金師傅2》李聖經&安孝燮



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《浪漫醫生金師傅2》金旻載&蘇周妍



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《愛我的間諜》Eric&劉寅娜



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《The King：永遠的君主》李敏鎬&金高銀



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《Memorist》李世榮&俞承豪



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《Burn Again》張基龍&陳世妍



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《你喜歡布拉姆斯嗎？ 》金旻載&朴恩斌



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《秘密森林2》曹承佑&裴斗娜



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《愛的迫降》炫彬&孫藝真



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《私生活》高庚杓&徐玄



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《雖然是精神病但沒關係》金秀賢&徐睿知



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《雙甲路邊攤》陸星材&鄭多恩



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《Search》張東潤&Krystal



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《Start-Up》秀智&南柱赫



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《機智醫生生活》曹政奭&田美都



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《機智醫生生活》申賢彬&柳演錫



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《機智醫生生活》郭善英&鄭敬淏



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《了解得不多也無妨，是一家人》金智錫&韓藝璃



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《惡之花》李準基&文彩元



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《我們，愛過嗎》宋智孝&孫湖竣



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《青春紀錄》朴寶劍&朴素丹



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《Hi Bye Mama》金泰希&李奎炯



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《結過一次了》李珉廷&李相燁



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《結過一次了》李初熙&李相二



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《花樣年華》劉智泰&李寶英



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看到這些CP，腦海裡是不是立刻浮現出他們在電視劇中的纏綿愛情呢？歡迎大家補充，今年的電視劇裡，還有哪些CP是你們喜歡的~

「圖：各電視劇截圖」

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