今年韩剧里那些让人心动的CP们：每一对都是满满的回忆啊♥

养眼的帅哥美女一直都是韩剧的标配，今年的韩剧中哪对CP深得你意呢?
《境遇之数》辛睿恩&邕圣佑
《梨泰院CLASS》金多美&朴叙俊
《我的全像情人》高圣熙&尹贤敏
《浪漫医生金师傅2》李圣经&安孝燮
《浪漫医生金师傅2》金旻载&苏周妍
《爱我的间谍》Eric&刘寅娜
《The King：永远的君主》李敏镐&金高银
《Memorist》李世荣&俞承豪
《Burn Again》张基龙&陈世妍
《你喜欢布拉姆斯吗？ 》金旻载&朴恩斌
《秘密森林2》曹承佑&裴斗娜
《爱的迫降》炫彬&孙艺真
《私生活》高庚杓&徐玄
《虽然是精神病但没关系》金秀贤&徐睿知
《双甲路边摊》陆星材&郑多恩
《Search》张东润&Krystal
《Start-Up》秀智&南柱赫
《机智医生生活》曹政奭&田美都
《机智医生生活》申贤彬&柳演锡
《机智医生生活》郭善英&郑敬淏
《了解得不多也无妨，是一家人》金智锡&韩艺璃
《恶之花》李准基&文彩元
《我们，爱过吗》宋智孝&孙湖竣
《青春纪录》朴宝剑&朴素丹
《Hi Bye Mama》金泰希&李奎炯
《结过一次了》李珉廷&李相烨
《结过一次了》李初熙&李相二
《花样年华》刘智泰&李宝英
看到这些CP，脑海里是不是立刻浮现出他们在电视剧中的缠绵爱情呢？欢迎大家补充，今年的电视剧里，还有哪些CP是你们喜欢的~
「图：各电视剧截图」
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