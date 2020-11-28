今年韩剧里那些让人心动的CP们：每一对都是满满的回忆啊♥

养眼的帅哥美女一直都是韩剧的标配，今年的韩剧中哪对CP深得你意呢?

《境遇之数》辛睿恩&邕圣佑



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《梨泰院CLASS》金多美&朴叙俊



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《我的全像情人》高圣熙&尹贤敏



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《浪漫医生金师傅2》李圣经&安孝燮



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《浪漫医生金师傅2》金旻载&苏周妍



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《爱我的间谍》Eric&刘寅娜



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《The King：永远的君主》李敏镐&金高银



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《Memorist》李世荣&俞承豪



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《Burn Again》张基龙&陈世妍



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《你喜欢布拉姆斯吗？ 》金旻载&朴恩斌



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《秘密森林2》曹承佑&裴斗娜



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《爱的迫降》炫彬&孙艺真



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《私生活》高庚杓&徐玄



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《虽然是精神病但没关系》金秀贤&徐睿知



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《双甲路边摊》陆星材&郑多恩



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《Search》张东润&Krystal



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《Start-Up》秀智&南柱赫



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《机智医生生活》曹政奭&田美都



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《机智医生生活》申贤彬&柳演锡



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《机智医生生活》郭善英&郑敬淏



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《了解得不多也无妨，是一家人》金智锡&韩艺璃



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《恶之花》李准基&文彩元



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《我们，爱过吗》宋智孝&孙湖竣



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《青春纪录》朴宝剑&朴素丹



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《Hi Bye Mama》金泰希&李奎炯



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《结过一次了》李珉廷&李相烨



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《结过一次了》李初熙&李相二



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《花样年华》刘智泰&李宝英



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看到这些CP，脑海里是不是立刻浮现出他们在电视剧中的缠绵爱情呢？欢迎大家补充，今年的电视剧里，还有哪些CP是你们喜欢的~

「图：各电视剧截图」

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