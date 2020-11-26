Gummy產後重返舞台...演唱老公曹政奭的《Aloha》！這個版本好甜，演唱時還露出幸福的笑容♥

Gummy日前參加音樂節目《柳熙烈的寫生簿》的錄製，這也是她八月生下千金後，首次回歸音樂表演的舞台，這期節目將在27日播出。

昨日先公開了Gunmy演唱《Aloha》的舞台，還打著「今年由曹政奭的《Aloha》開始，由Gummy的《Aloha》結束啦」。



影片一公開，讓不少網友留言：「拜託讓Gummy唱《機醫2》的OST啊」、「希望有一天能聽到二位的合唱」、「夫婦用Aloha融化我的耳膜」、「這哪裡像剛生完3個月的人，音色和美貌啊ㅠㅠ」、「歌曲開始時眼神很甜蜜，看起來很幸福」、「姐姐總是用音色來融化人」、「漂亮夫婦要一直幸福哦」、「當媽媽以後更漂亮了」等等。

曹政奭演唱的《機智醫生生活》OST《Aloha》，是翻唱90年代韓國三人混合組合「Cool」的作品，重新編曲的《Aloha》發行後在各大音源榜取得優異的成績，還在最大音源網站Melon拿到日榜一位20次的紀錄。10月中累積播放也突破一億，獲得流媒體部門白金認證，真的很厲害啊！





（圖：KBS《柳熙烈的寫生簿》、tvN《機智醫生生活》）

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