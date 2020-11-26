Gummy产后重返舞台...演唱老公曹政奭的《Aloha》！这个版本好甜，演唱时还露出幸福的笑容♥

Gummy日前参加音乐节目《柳熙烈的写生簿》的录制，这也是她八月生下千金后，首次回归音乐表演的舞台，这期节目将在27日播出。

昨日先公开了Gunmy演唱《Aloha》的舞台，还打著「今年由曹政奭的《Aloha》开始，由Gummy的《Aloha》结束啦」。



影片一公开，让不少网友留言：「拜托让Gummy唱《机医2》的OST啊」、「希望有一天能听到二位的合唱」、「夫妇用Aloha融化我的耳膜」、「这哪里像刚生完3个月的人，音色和美貌啊ㅠㅠ」、「歌曲开始时眼神很甜蜜，看起来很幸福」、「姐姐总是用音色来融化人」、「漂亮夫妇要一直幸福哦」、「当妈妈以后更漂亮了」等等。

曹政奭演唱的《机智医生生活》OST《Aloha》，是翻唱90年代韩国三人混合组合「Cool」的作品，重新编曲的《Aloha》发行后在各大音源榜取得优异的成绩，还在最大音源网站Melon拿到日榜一位20次的纪录。10月中累积播放也突破一亿，获得流媒体部门白金认证，真的很厉害啊！





（图：KBS《柳熙烈的写生簿》、tvN《机智医生生活》）

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