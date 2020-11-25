《女神降臨》導演談主演選角原因：車銀優是「李修豪」第一順位人選、黃仁燁聲音非常好聽

tvN新水木劇《女神降臨》改編自同名網路漫畫，由文佳煐、車銀優、黃仁燁主演。

講述一個平凡少女任朱靜，靠化妝變成女神，和兩位男主角李修豪、韓書竣之間的故事。（這部劇會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）



擔任《女神降臨》導演的金尚葉導演也接受採訪，並提到：「原作大熱的理由就是人物畫風和角色，將這一點作爲重要點，主要致力於相似度高的選角。」也對三位主演表現出了堅定的信心。



「我認為文佳煐有突出的才能可以很好的詮釋角色，她和同齡演員相比，因為是童星出身所以演技經驗較豐富，可以很好的掌控角色。本人也很欣然接受扮醜，劇中還進行了特殊裝扮，我很感謝她。」



「車銀優飾演李修豪的角色，他在原作漫畫作家、漫畫粉絲心中也是第一順位人選，開拍前我認為車銀優是一位很溫暖，擁有清新魅力的朋友。開拍後發現他非常有男人味，他有很單純、悲傷的感情，以原著中修豪擁有的形象為基礎，這部分在角色上添加了色彩。」



「黃仁燁在激烈戰爭中脫穎而出，首先他的聲音非常好，雖然有粗獷的感覺，但不知為何他的眼神充滿了憂愁。他是位很關心他人的朋友，正在盡最大的努力來展現角色間的化學反應。」



除了主演外，金尚葉導演：「也請多多關注朱靜的家人和學校老師、學生們。周圍的角色和主演們有著不同的色彩，他們將會為劇情增加趣味性。與原作相比，人物的感情和故事會讓人更加深刻，爲了將原作的趣味最大程度地融入電視劇做了很多努力。」

而《女神降臨》將在12月9日首播。

（圖：tvN《女神降臨》、VIU）

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